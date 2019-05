Cum arata URNELE pentru Champions League dupa victoria lui Chelsea in finala Europa League

In urma victoriei obtinute aseara de Chelsea, Lyon s-a calificat direct in grupele UEFA Champions League.

Deznodamantul finalei Europa League a produs cateva miscari in lista echipelor care merg in grupe sau vor juca tururi preliminare in UEFA Champions League.

Arsenal merge in grupele Europa League.

Lyon a profitat din plin. Victoria lui Chelsea a facut ca Lyon, care a terminat pe locul 3 in Franta, sa sara peste playoff si sa mearga direct in grupele Champions League.

De asemenea, PSV mai face un pas in drumul spre grupe si sare peste turul 1, fiind calificata direct in turul 2 preliminar Champions League.

Iar Ajax, campiona Olandei, va juca in turul 3 preliminar Champions League.

Iata cum se contureaza urnele Champions League



Echipele bolduite sunt sigure de locul lor in grupa respectiva. Echipele marcate cu * trebuie sa treaca de tururi preliminare.

URNA 1: Liverpool sau Tottenham, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern Munchen, Paris Saint-Germain, Zenit

URNA 2 (provizoriu): Real Madrid, Atletico Madrid, FC Porto*, Liverpool sau Tottenham, Borussia Dortmund, Napoli, Sahtior, Ajax*

URNA 3 (provizoriu): Benfica, Dinamo Kiev*, Lyon, Bayer Leverkusen, FC Salzburg, Valencia, Inter Milan, Celtic*

URNA 4 (provizoriu): CFR Cluj?*, Dinamo Zagreb*, Lokomotiv Moscova, Genk, Galatasaray, RB Leipzig, Atalanta, Lille

CFR Cluj va juca in turul 1 preliminar UEFA Champions League si are de trecut de 4 echipe pana la grupe.

Anglia, 7 echipe in Europa



Cu doua finale europene 100% englezesti, Premier League isi traieste momentul de glorie.

Sezonul viitor, Anglia va trimite patru echipe direct in grupele Champions League, doua direct in grupele Europa League si una in calificari.

Grupe Champions League: Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham

Grupe Europa League: Arsenal, Manchester United

Preliminarii Europa League: Wolverhampton