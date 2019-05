FINALA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2019 | Asa se face! :) Pochettino le-a aratat jucatorilor de la Tottenham cum trebuie sa marcheze in finala cu Liverpool! VIDEO

Mauricio Pochettino s-a antrenat alaturi de jucatorii sai inainte de Tottenham - Liverpool.

Tottenham si Liverpool se pregatesc intens inainte de finala UEFA Champions League de la Madrid. Sambata, 1 iunie, cele doua formatii din Premier League se vor lupta pentru suprematie in Europa pe stadionul Wanda Metropolitano.

Pochettino, executie impresionanta la antrenament

Antrenorul lui Tottenham, Mauricio Pochettino, a vrut sa le arate elevilor sai cum ar trebui sa marcheze in finala cu Liverpool. Tehnicianul argentinian nu i-a oferit nicio sansa lui Hugo Lloris.

???? He's magic, you knoww. Mauricio Pochettino ???? pic.twitter.com/9mlK0vx58j — Metro Sport (@Metro_Sport) May 31, 2019

Naby Keita, indisponibil pentru finala

Jurgen Klopp a primit o veste nedorita inainte e ultimul act. Naby Keita nu va putea juca in finala de la Madrid.

"Naby (n.r. Keita) nu are nicio sansa sa joace! Face progrese, dar vom vedea daca va putea fi apt pentru Cupa Africii, inca nu stim", a dezvaluit Klopp.

Robert Firmino va juca in finala UEFA Champions League 2019

Chiar daca Naby Keita nu va putea fi teren la marea finala, antrenorul lui Liverpool primeste o veste foarte buna din partea staffului mediacal. Firmino s-a recuperat si poate reface cuplul Mane-Firmino-Salah din atacul "cormoranilor".

"Bobby (Firmino) s-a antrenat in ultima saptamana si a aratat foarte bine, totul e ok. Apoi a luat o pauza si va reveni de maine. Tot ce am vazut pana acum a fost foarte bine si sunt convins ca va fi in regula pentru meci", a spus Jurgen Klopp intr-o conferinta de presa.