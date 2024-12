Lokomotiva Zagreb - Farul Constanța (în tur 2-0) - LIVE de la ora 13:00



UPDATE Echipele de start:

Lokomotiva Zagreb: Kostopec - Katic, Godec, Utrobicic, Markanovic - Bazdaric, Reic, Subotic - Canjuga, Djurkovic, Huskic

Rezerve: Jerkovic - Pavlovic, Perkovic, Smiljanic, Ruzic, Zrile, Kardum, Pernar

Antrenor: Nikica Jelavic

Farul Constanța: Barbu - G. Munteanu, Dumitra, Podoleanu, Aioanei - Nechifor, Marchidan - Doicaru, Băsceanu, Al. Stoian - Cocoș

Rezerve: Maer - C. Gheorghe, Ripeanu, Leonte, Sima, Păun, Avramescu, Manea, Birbic

Antrenor: Stere Banoti

Știrea inițială

”Meci infernal pentru Farul în UEFA Youth League”, titrează site-ul oficial al Academiei Hagi înaintea returului de astăzi de la ora 13:00 cu Lokomotiva Zagreb din turul 3 din UEFA Youth League, echivalentul Champions League pentru echipele de tineret.

În manșa tur, disputată în urmă cu două săptămâni la Ovidiu, constănțenii au cedat, scor 0-2, și pornesc cu șansa a doua în returul ce se va disputa în localitatea croată Sesvete.

"Consider că meritam un alt rezultat în tur, mai ales dacă am fi reușit să deschidem primii scorul atunci când am beneficiat de un penalty.

Între timp am mai jucat meciuri în Liga de Tineret și Cupa de Tineret pe care le-am câștigat, ne-am mai revenit cu moralul și mergem acum la Zagreb să încercăm să întoarcem rezultatul din tur", a declarat antrenorul Farului, Stere Banoti, pentru site-ul oficial al Academiei Hagi.

Învingătoarea dublei manșe dintre Lokomotiva Zagreb și Farul va obţine calificarea în șaisprezecimile de finală ale UEFA Youth League, fază a competiției programată pe 11/12 februarie 2025.