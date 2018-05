Drama sa incredibila a devenit azi cunoscuta in TOATA LUMEA! Vazuse TOATE finalele europene ale lui Liverpool si avea bilet pentru Kiev! Ce l-a anuntat compania aeriana in ultimul moment

Ernie Ashley din wooldton e suporter Liverpool de 68 de ani. A mers la toate cele 12 finale europene disputate pana acum de Liverpool.

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

Avea bilet si pentru Kiev, dar nu va mai vedea meciul live. Ernie, 75 de ani, a fost anuntat aseara ca zborul sau spre Ucraina a fost anulat. Se pregatea sa plece spre aeroport cand a primit un telefon pe care nu si l-ar fi dorit niciodata.



"Ar fi fost a 13-a finala pentru mine. M-am culcat la 7 seara pentru ca voiam sa ma trezesc devreme, la 3, sa iau taxiul spre aeroport. Pe la 7 si 10 m-a sunat o domnisoara sa ma anunte ca zborul meu a fost anulat. Plangea cand imi spunea asta si am izbucnit si eu in lacrimi, ca sa fiu sincer. Probabil finala cu numarul 13 e cu ghinion pentru mine", a spus Ernie pentru Liverpool Echo.

Devastat ca nu va putea fi pe stadion, Ernie va asculta meciul la radio, singur, acasa. E prea suparat ca sa mearga in oras sa-l vada alaturi de alti suporteri.

"O sa-mi deschid castile wireless. Nu mai am nervi sa ma duc in oras. Sunt atat de suparat ca am un bilet si ca nu pot macar sa-l dau cuiva. O sa traiesc si o sa prind o alta finala cat e Klopp antrenor, asta e cel mai important", a incheiat optimist Ernie.