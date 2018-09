Tunelul groazei, prima seara in Champions League: Steaua Rosie - Napoli! Drumul spre infern trece pe aici // VIDEO

Steaua Rosie Belgrad joaca pentru prima data in UEFA Champions League, in noul format. Meciul cu Napoli incepe la ora 22:00.

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 16 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Steaua Rosie Belgrad joaca in aceasta seara primul meci in grupele UEFA Champions League, in noul format, iar suporterii de pe Marakana sunt pregatiti de o mare sarbatoare.

Steaua Rosie - Napoli este cel mai incendiar meci al serii, intre doua comunitati de suporteri recunoscute pentru pasiunea cu care isi sustin echipele.

Italienii de la Gazzetta dello Sport le prezinta astazi suporterilor lui Napoli, intr-un material de pe site, "Tuneul Groazei", celebra cale de acces intre vestiare si teren, un drum pazit de obicei, la marile derby-ul ale Belgradului, de soldati inarmati pana in dinti.

Drumul e intimidant, un tunel ingust de beton, luminat cu neoane, ca in filmele de groaza.





Pentru serile de Champions League, sarbii au vopsit cu alb stratul gros de graffiti-uri ale suporterilor Stelei Rosii.





"Tunelul groazei" e acelasi pe care Adi Mutu, liderul Romaniei de la acea vreme, mergea cu capul plecat dupa Serbia - Romania 5-0, in 2009.