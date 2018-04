"Calmati-va, prieteni! Nu asta am vrut sa spun!" Dani Alves a reactionat imediat dupa interviul in care anunta ca e GATA sa revina la Barca! Ce a spus pe net

Alves a fost "bombardat" cu mesaje.

Dani Alves a acordat saptamana aceasta un interviu pentru Globo TV care a fost interpretat ca un mesaj catre FC Barcelona de a-i face o oferta. Fundasul brazilian de 34 de ani a raspuns pe contul sau oficial de Instagram dupa ce declaratia sa a provocat entuziasm printre fanii la Barcei.

"Sa ma intorc la Barcelona? Calmati-va, prieteni! Stiu ca va e dor de mine si viata fara un nebun ca mine e dificil si ca cei de la AS, Marca si Central Lechera imi simt lipsa. Insa, chiar daca istoria noastra a fost una foarte frumoasa si lunga, vorbind in termeni fotbalistici, este deja incheiata.



Cand am spus ca Barca este casa mea, ca Barca este in inima mea si ca m-as intoarce acasa, era doar o declaratie de dragoste pentru club. Capitolul meu este deja in trecut. Sunt fericit unde sunt si am o provocare grozava cu oameni care cred in abilitatea de a schimba lucrurile.



Nu uitati, visa Barca!" a scris Dani Alves.