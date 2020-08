SOC TOTAL! Vor in Champions League cu jucatori din playout! Pe cine ia Dan Petrescu la CFR

Dupa ce l-a adus pe Debeljuh, CFR mai loveste o data in playout!

Vojtus e acum la Cluj pentru a semna cu campioana Romaniei, anunta Gazeta Sporturilor! Fostul atacant al Clinceniului e liber de contract. Daca va trece testele medicale, slovacul va semna cu CFR, unde va castiga 8000 de euro pe luna.

Petrescu a cerut atacanti inclusiv dupa meciul cu Academica, de duminica: "L-am luat pe Debeljuh, dar imi mai trebuie atacanti pentru ca n-am! Daca ar fi dupa mine as lua chiar 2, nu numai 1!"

Vojtus, 26 de ani, a fost jucatorul lui Inter Milano intre 2020 si 2013. Slovacul a jucat si la U Cluj, in 2016, apoi a plecat in Polonia, unde a fost sub contract cu Legnica si GKS Tychy.

Vojtus a marcat 9 goluri in 36 de meciuri jucate pentru Clinceni si a dat 5 pase decisive.