Incidentul se întâmpla la finalul meciului pierdut de Atletico Madrid cu 3-2 în fața lui Liverpool, în prima etapă din grupele Ligii Campionilor.



Tehnicianul argentinian și-a pierdut cumpătul după golul decisiv marcat de Virgil van Dijk în minutul 90+2 și a fost eliminat cu roșu direct de arbitrul italian Maurizio Mariani.



Simeone a fost reținut de membri ai staff-ului și de stewarzi după ce a avut un schimb dur de replici cu un suporter aflat în spatele bancii de rezerve.



Diego Simeone a venit cu explicația



„Nu e ușor să fii insultat timp de 90 de minute și să nu poți spune nimic. Reacția mea nu e justificată, dar oamenii nu știu cum e să fii provocat non-stop. Arbitrul mi-a spus că înțelege situația”, a declarat Simeone la Movistar, cerând clubului englez să ia măsuri împotriva fanului implicat.



Fostul arbitru spaniol Eduardo Iturralde Gonzalez a explicat pentru Marca că antrenorul lui Atletico riscă o amendă de 20.000 de euro și o suspendare de un meci „în regim de standby”, adică va fi pusă în aplicare doar dacă va mai avea un derapaj similar în viitor.

Mohamed Salah a scris istorie în Champions League



„Cormoranii” au început în forță și au lovit de două ori în primele șase minute. Robertson a deschis scorul după doar patru minute, iar Mohamed Salah a dublat avantajul după o combinație rapidă cu Gravenberch. Atletico a revenit prin „dubla” lui Marcos Llorente, dar căpitanul Virgil van Dijk a adus victoria pentru Liverpool în prelungiri.



Pe lângă rezultatul final, meciul a adus și un moment istoric. Conform datelor furnizate de Opta, Mohamed Salah a devenit primul jucător din istoria UEFA Champions League care reușește să marcheze și să ofere o pasă de gol în primele șase minute ale unui meci pentru o echipă engleză.

