Declaratia care arunca in aer totul! Ce a spus seicul milionar de la Paris despre plecarea lui Neymar imediat dupa calificarea in semifinalele Champions League

PSG s-a calificat in semifinalele Champions League dupa ce a eliminat-o pe Bayern Munchen.

La finalul partidei, presedintele francezilor s-a aratat increzator in faptul ca Neymar isi va prelungi contractul, chiar daca fotbalistul a blocat recent negocierile, iar presa a speculat o posibila revenire a sa la Barcelona.

Nasser Al-Khelaifi a vorbit despre importanta lui Neymar in echipa, brazilianului reusind o evolutie buna in meciul de pe Parc des Princes, in ciuda rezultatului final, 0-1 pentru Bayern.

"Intrebati de contractul lui Neymar? Cred ca el va mai ramane mult timp la PSG", a declarat Al-Khelaifi, potrivit Mundo Deportivo.

Aceasta declaratie vine la scurt timp de la planul dezvaluit de un fost specialist de la Barcelona, care a prezentat cateva beneficii ale revenirii lui Neymar pe Camp Nou si alaturi de Messi, cu care brazilianul a spus in mai multe randuri ca isi doreste sa joace din nou.