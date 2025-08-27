FOTO Ce dramatism! Qarabag o scoate pe Ferencvaros și se califică în grupa de Champions League: paradă miraculoasă în minutul 87

Ce dramatism! Qarabag o scoate pe Ferencvaros și se califică &icirc;n grupa de Champions League: paradă miraculoasă &icirc;n minutul 87 Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Qarabag, campioana din Azerbaidjan, s-a calificat în faza principală din UEFA Champions League, după ce a reușit să elimine formația maghiară Ferencvaros.

TAGS:
QarabagferencvarosChampions League
Din articol

Qarabag a obținut o victorie uriașă în meciul tur din Ungaria, scor 3-1, dar a suferit în returul de la Baku. Ferencvaros s-a impus cu 3-2, însă insuficient pentru maghiari, care coboară în faza principală din Europa League.

Qarabag s-a calificat în faza principală din Champions League

Ferencvaros a început excelent, cu gol marcat de Lenny Joseph încă din minutul 12, după o fază la care a fost nevoie de intervenția VAR pentru validare. Qarabag a revenit însă rapid în joc, iar până la pauză a trecut în avantaj după golurile lui Leandro Andrade (25') și Abdellah Zoubir (45'), ambele venite după contraatacuri fulgerătoare.

  • Francezul Abdellah Zoubir (33 de ani), decarul și căpitanul lui Qarabag, a jucat la Petrolul Ploiești în sezonul 2015/2016.

Ferencvaros a început să spere din nou după ce Barnabas Varga a făcut 2-2 din penalty, în minutul 55. Finalul a fost incendiar: tânărul Alex Toth (19 ani) a dus scorul la 3-2 pentru maghiari după o lovitură liberă executată splendid, iar oaspeții au fost aproape de a trimite meciul în prelungiri. 

În minutul 87, Ferencvaros a fost foarte aproape de a face 5-5 la general. Barnabas Varga a avut o dublă ocazie: mai întâi o lovitură de cap din șase metri și o intervenție extraordinară a portarului polonez Mateusz Kochalski, de lângă bară, iar după respingere un șut peste poartă al aceluiași Varga.

Ferencvaros coboară în Europa League. Qarabag, doar pentru a doua oară în UCL

Qarabag a reușit să reziste până la final, s-a terminat 3-2 pentru Ferencvaros, dar 5-4 la general pentru azeri, care se califică doar pentru a doua oară în istorie în faza principală din Champions League. Precedenta prezență a lui Qarabag data din sezonul 2017/2018.

  • Qarabag, echipă învinsă de FCSB în sezonul trecut din Europa League, a mai trecut în preliminarii de Shelbourne (4-0, la general) și Shkendija (6-1, la general).
  • Qarabag a devenit echipa cu numărul 33 care își asigură prezența în faza principală din UEFA Champions League. Ultimele trei participante vor fi stabilite după meciurile din play-off care încep la 22:00.
  • Tragerea la sorți pentru faza principală din Liga Campionilor este programată joi, de la ora 19:00, în timp ce tragerile pentru Europa și Conference League vor fi organizate vineri, de la 14:00.
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un nepalez care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față de un necunoscut, în București. Agresorul a fost reținut. VIDEO
Un nepalez care livra m&acirc;ncare a fost lovit cu pumnul &icirc;n față de un necunoscut, &icirc;n București. Agresorul a fost reținut. VIDEO
ULTIMELE STIRI
Răzvan Lucescu a găsit cheia returului cu Rijeka: Agresivitate, intensitate și un stadion care să ne dea altă energie!
Răzvan Lucescu a găsit cheia returului cu Rijeka: "Agresivitate, intensitate și un stadion care să ne dea altă energie!"
Marian Iancu, reacție fără menajamente după ce Poli a fost eliminată din Cupă de CS Dinamo: Știm asta!
Marian Iancu, reacție fără menajamente după ce Poli a fost eliminată din Cupă de CS Dinamo: "Știm asta!"
Hagi &bdquo;fierbe&ldquo;: Farul, eliminare după o gafă monumentală
Hagi „fierbe“: Farul, eliminare după o gafă monumentală
Anglia, zguduită: patru echipe din Premier League, eliminate din Cupa Ligii!
Anglia, zguduită: patru echipe din Premier League, eliminate din Cupa Ligii!
Genoa, arsă la buzunar &icirc;ncă din prima etapă! Ce amendă va trebui să achite Dan Șucu
Genoa, "arsă" la buzunar încă din prima etapă! Ce amendă va trebui să achite Dan Șucu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea &icirc;n piață și ascundea banii: &Icirc;i &icirc;ngropam, să nu mă fure hoții

Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"

Mesaj direct pentru Gigi Becali de la șeful Apărării: Brandul Steaua e al nostru! Contract solid ca să nu se repete povestea

Mesaj direct pentru Gigi Becali de la șeful Apărării: "Brandul Steaua e al nostru! Contract solid ca să nu se repete povestea"

După Adrian Mazilu, Dinamo mai dă o lovitură!

După Adrian Mazilu, Dinamo mai dă o lovitură!

Denis Alibec, despre viciul care l-a costat mii de euro: &bdquo;Acolo &icirc;mi găseam liniștea&rdquo;

Denis Alibec, despre viciul care l-a costat mii de euro: „Acolo îmi găseam liniștea”

Surprinzător! UEFA a decis ce suspendare primește Juri Cisotti după ce a luat &rdquo;roșu&rdquo; &icirc;n prima manșă cu Aberdeen

Surprinzător! UEFA a decis ce suspendare primește Juri Cisotti după ce a luat ”roșu” în prima manșă cu Aberdeen

Gigi Becali pune banii pe masă pentru Louis Munteanu: &Icirc;l iau pe loc! Am visat că l-am transferat

Gigi Becali pune banii pe masă pentru Louis Munteanu: "Îl iau pe loc! Am visat că l-am transferat"

CITESTE SI
Nu a trecut valul de scumpiri la curent. ANRE a aprobat &icirc;ncă o majorare, la o companie de stat. Apar &icirc;nsă și ofertele bune

stirileprotv Nu a trecut valul de scumpiri la curent. ANRE a aprobat încă o majorare, la o companie de stat. Apar însă și ofertele bune

&bdquo;C&acirc;t s-a &icirc;ngrășat!&rdquo;. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut &icirc;n costum de baie

protv „Cât s-a îngrășat!”. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut în costum de baie

Un asiatic care livra m&acirc;ncare a fost lovit cu pumnul &icirc;n față de un necunoscut, &icirc;n București. Agresorul a fost arestat. VIDEO

stirileprotv Un asiatic care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față de un necunoscut, în București. Agresorul a fost arestat. VIDEO

Ministerul Educației anunță o schimbare &icirc;n școli, cu două săptăm&acirc;ni &icirc;nainte de &icirc;nceperea noului an. Se reorganizează clasele

stirileprotv Ministerul Educației anunță o schimbare în școli, cu două săptămâni înainte de începerea noului an. Se reorganizează clasele

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!