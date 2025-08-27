Qarabag a obținut o victorie uriașă în meciul tur din Ungaria, scor 3-1, dar a suferit în returul de la Baku. Ferencvaros s-a impus cu 3-2, însă insuficient pentru maghiari, care coboară în faza principală din Europa League.

Qarabag s-a calificat în faza principală din Champions League



Ferencvaros a început excelent, cu gol marcat de Lenny Joseph încă din minutul 12, după o fază la care a fost nevoie de intervenția VAR pentru validare. Qarabag a revenit însă rapid în joc, iar până la pauză a trecut în avantaj după golurile lui Leandro Andrade (25') și Abdellah Zoubir (45'), ambele venite după contraatacuri fulgerătoare.



Francezul Abdellah Zoubir (33 de ani), decarul și căpitanul lui Qarabag, a jucat la Petrolul Ploiești în sezonul 2015/2016.

Ferencvaros a început să spere din nou după ce Barnabas Varga a făcut 2-2 din penalty, în minutul 55. Finalul a fost incendiar: tânărul Alex Toth (19 ani) a dus scorul la 3-2 pentru maghiari după o lovitură liberă executată splendid, iar oaspeții au fost aproape de a trimite meciul în prelungiri.



În minutul 87, Ferencvaros a fost foarte aproape de a face 5-5 la general. Barnabas Varga a avut o dublă ocazie: mai întâi o lovitură de cap din șase metri și o intervenție extraordinară a portarului polonez Mateusz Kochalski, de lângă bară, iar după respingere un șut peste poartă al aceluiași Varga.

