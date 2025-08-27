GALERIE FOTO „Ce superbitate!” Adidas a lansat noua minge oficială a Champions League

&bdquo;Ce superbitate!&rdquo; Adidas a lansat noua minge oficială a Champions League Liga Campionilor
Adidas a prezentat oficial noua minge care va fi folosită în grupele UEFA Champions League 2025/26, iar designul a cucerit imediat fanii.

AdidasChampions League
Inspirată de cerul înstelat și de constelații, mingea promite să aducă un plus de spectaculozitate pe terenurile celei mai prestigioase competiții intercluburi din lume.

Modelul păstrează tradiția cu baza albă și stelele albastre, dar noutatea absolută stă în cele 12 panouri speciale, fiecare ilustrând câte un simbol zodiacal sau o constelație.

Adidas a lansat noua minge oficială a Champions League

Conceptul a fost gândit pentru a uni „misticismul universului cu magia fotbalului”, așa cum au transmis reprezentanții Adidas. Mingea va intra oficial pe teren din 27 august, la retururile play-off-ului Champions League, urmând să fie folosită și în faza grupelor. Finala se va juca pe 30 mai 2026, la Budapesta.

Pe lângă aspectul spectaculos, balonul include și cele mai noi tehnologii Adidas: suprafața PRISMA pentru precizie și efecte mai bune, strat exterior pentru aderență și control, construcție termică fără cusături pentru rezistență, dar și un miez inovator CTR-CORE, gândit să păstreze perfect forma și aerul. Materialele folosite sunt eco-friendly, incluzând fibre de porumb, trestie de zahăr și celuloză.

Fanii au reacționat imediat pe rețelele sociale, unde comentariile au fost copleșitor de pozitive: „Ce superbitate!”, „Arată foarte bine!”, „Un design unic!”.

