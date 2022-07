Acum îl mai uită? Dan Petrescu, eliminat din Liga Campionilor de cel despre care nu-și aduce aminte că l-a avut în probe!

La conferința de presă dinaintea partidei de la Cluj, CFR - Pyunik 2-2, 5-6 d.l.d., care a consfințit eliminarea clujenilor din Liga Campionilor și trimiterea lor în Conference League, Yegishe Melikyan, antrenorul armenilor, și-a adus aminte că a fost în probe în urmă cu mai bine de un deceniu la Unirea Urziceni, echipă antrenată atunci de Dan Petrescu.

”Pe când eram jucător activ, am venit în România ca să dau probe la o echipă antrenată de Dan Petrescu. Se întâmpla în anul 2009, la Unirea Urziceni. Am dat probe, dar nu am fost păstrat în lot şi am plecat din România!”, a recunoscut Melikyan.

”I-am zis că, sincer, nu mai țin minte, au trecut foarte mulți ani”, a răspuns Dan Petrescu în aceeași conferință de presă.

Melikyan, campion al Armeniei cu Pyunik și desemnat cel mai bun antrenor al anului în țara din Caucaz, are ca jucător 29 de selecții la echipa națională și a evoluat ca fundaș stânga la Metalurg Donețk, Stal Alchevsk sau Zorya Luhansk.