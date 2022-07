Antrenorul ardelenilor și-a găsit cu greu cuvintele și a încercat să-și apere elevii, care s-au apărat la scorul de 2-1, cu câteva minute înainte de finalul prelungirilor. Pyunik a dat lovitura pe final, iar meciul a fost decis la loviturile de departajare.

Dan Petrescu, după eșecul cu Pyunik: ”Parcă sunt blestemat”

„Foarte greu de înțeles ce s-a întâmplat. Băieții s-au bătut, au încercat, a fost un meci echilibrat. Sunt foarte supărat și trist, e greu să-mi găsesc cuvintele. Cred că e cea mai mare dezamăgire a mea la CFR Cluj. La penalty-uri n-am câștigat niciun meci în carieră, parcă sunt blestemat. Chiar așa multe ghinioane să ai... sincer, la 2-1 nu mă mai gândeam că pot să egaleze.

S-a dovedit că fotbalul e imprevizibil și e posibil orice. Pentru mine, în cupele europene, asta e cea mai dureroasă eliminare. Îmi pare rău pentru fani, pentru club, pentru toți cei care au investit. Sunt convins că toată lumea e foarte supărată.

Nu le-a cerut nimeni să se apere în repriza a doua. Cred că au căzut fizic, la 2-1 s-au băgat toți în poartă. Eu nu le-am zis să ne apărăm, nu poți să stai în apărare tot meciul și să nu iei gol. Aici și jucătorii au greșit puțin, că s-au retras. N-avem ce să spunem, suntem foarte supărați. E clar că sunt foarte, foarte trist. Sunt convins că și jucătorii, și fanii. E normal să fie foarte supărați.

Acum e foarte greu, dar cum au mers mai departe și alte echipe în România, trebuia să meargă și CFR mai departe. Campioana Armeniei nu e o echipă de pe stradă. Cu puțin noroc, au plecat cu o victorie. Ce putem să facem? Și noi am eliminat Celtic, am jucat de la egal la egal cu Sevilla. Tabela scrie că noi am pierdut. Nu joacă diferența, joacă tabela. Sunt foarte supărat, trist. Vedem ce se întâmplă”, a spus Dan Petrescu.

Conference League reprezintă ultima șansă pentru echipa lui Dan Petrescu. În turul doi, CFR se va duela în dublă manșă cu Inter Club d'Escalades, campioana din Andorra. Meciurile programate pe 21 iulie (Cluj) și 28 iulie (Andorra la Vella).