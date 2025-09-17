Cu Cristi Chivu pe banca tehnică, „nerazzurrii” s-au impus cu 2-0 pe terenul lui Ajax, grație unei „duble” marcate de Marcus Thuram.



Partida de pe „Johan Cruyff Arena” a avut o miză specială pentru Chivu, care a evoluat la Ajax între 1999 și 2003. În fața fostului coleg John Heitinga, acum antrenorul „lăncierilor”, tehnicianul român a bifat primul succes important în Europa după seria de rezultate negative din Serie A (1-2 cu Udinese și 3-4 cu Juventus).



Două borne stabilite după 2-0 cu Ajax



După o primă repriză echilibrată, Thuram a deschis scorul în minutul 41 cu o lovitură de cap din centrarea lui Calhanoglu. Același duo a mai lovit și în minutul 48, gol aproape tras la indigo cu cel din prima repriză.



Inter s-a impus cu 2-0 și a bifat două borne istorice, potrivit analiștilor de la OPTA:



Este prima victorie în debutul Ligii Campionilor pentru Inter din sezonul 2018/2019, când învingea Tottenham.



Marcus Thuram a devenit al doilea jucător din istoria clubului cu o „dublă” din cap în Champions League, după Hernan Crespo, tot contra lui Ajax, în 2002.



Pentru Inter urmează duelurile cu Manchester City și Napoli, în timp ce Chivu speră să ducă formația milaneză în primăvara europeană.

