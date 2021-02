Imaginea care face inconjurul lumii! Ce a facut Mbappe singur pe Camp Nou, dupa ce toata lumea a plecat la vestiare

Kylian Mbappe a fost vedeta meciului dintre Barcelona si PSG, din turul optimilor Champions League.

Atacantul de 22 de ani a reusit un hattrick si a castigat seara in sute de mii de comentarii pe retelele de socializare. La finalul partidei de pe Camp Nou, Mbappe a oferit una dintre imaginile sezonului in Champions League. Startul francez a ramas singur, asezat pe gazon, timp de zeci de secunde, in timp ce restul fotbalistilor se retrageau spre vestiare. A fost clipa in care Mbappe a facut bilantul unei nopti stralucitoare pentru el in Liga.

Imaginea cu Mbappe bucurandu-se de 'picnic' pe stadionul de legenda al Barcelonei a strans, la fel ca golurile sale, zeci de mii de reactii in online si a fost preluata de cele mai urmarite pagini din lume.