FABULOS! Mbappe a devenit doar al treilea fotbalist din istorie care inscrie un hattrick in Champions League impotriva Barcelonei! Ultima data cand cineva a reusit aceasta performanta francezul nu era nascut

Kylian Mbappe a oferit un spectacol de zile mari pe Camp Nou in turul optimilor de finala ale UEFA Champions League.

Francezul de 22 de ani a marcat trei goluri pentru echipa lui Mauricio Pochettino, care si-a asigurat in proportie foarte mare calificarea in sferturi dupa victoria cu 4-1.

Mbappe a devenit astfel doar al treilea fotbalist din istoria celei mai importante competitii europene intercluburi care marcheaza trei goluri impotriva Barcelonei si primul care face acest lucru in fazele eliminatorii.

Ceilalti doi au fost Andriy Shevchenko in 1997 intr-o victorie cu 4-0 a lui Dinamo Kiev chiar pe Camp Nou si Faustino Asprilla intr-o victorie a lui Newcastle cu scorul de 3-2 in Anglia in acelasi an.

Mai mult, in 1997, cand Shevchenko si Asprilla bombardau Barcelona, Kylian Mbappe nici macar nu era nascut. Francezul s-a nascut pe data de 20 decembrie 1998.