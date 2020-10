PRAF in Champions League: Marseille n-a mai castigat din 2012 in Liga! A ajuns la 11 infrangeri consecutive

Victoria cu Inter din turul optimilor Champions League, in 2012, e ultima pentru Marselle in Liga.

De atunci a urmat blestemul! Marseille a jucat 11 meciuri si le-a pierdut pe toate! In 8 ani, unul dintre cele mai mari cluburi ale Frantei s-a calificat de numai doua ori in Champions League. In sezonul 2013-2014 a pierdut toate cele 6 partide disputate in grupa din care mai faceau parte Arsenal, Dortmund si Napoli. Echipa antrenata acum de Andre Villas Boas n-a inceput deloc bine nici actuala campanie. In prima etapa a pierdut la Atena cu 1-0 in fata lui Olympiakos, iar marti a cedat categoric cu City, 0-3, acasa. Acestor 8 infrangeri li se adauga cele 3 din sezonul 2011-2012: returul optimilor cu Inter, 1-2, si de doua ori 0-2 cu Bayern in sferturi.

Infrangerile suferite de Marseille in Champions League din 2012 pana azi:

1-2 vs Inter

0-2 vs Bayern

0-2 vs Bayern

1-2 vs Arsenal

0-3 vs BVB

1-2 vs Napoli

2-3 vs Napoli

0-2 vs Arsenal

1-2 vs BVB

1-0 vs Olympiakos

3-0 vs Man. City