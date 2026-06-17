Sorana Cîrstea ocupă locul al optsprezecelea în clasamentul WTA, la 36 de ani, iar forma arătată în prima jumătate a anului 2026 ar face-o favorită clară într-o partidă cu Serena Williams, crede fostul său antrenor, Marius Comănescu.

„Mi-e greu să pierd că ar pierde Sorana vreun set cu Serena, în momentul ăsta.”

Întrebat în emisiunea Poveștile Sport.ro cum crede că s-ar încheia o posibilă confruntare între Sorana Cîrstea (36 de ani) și Serena Williams (44 de ani), dacă aceasta ar avea loc în perioada următoare, Marius Comănescu a replicat, spunând că se așteaptă la o victorie facilă pentru fosta sa jucătoare.

„Câștigă Sorana liniștit. Dar nu cu 6-0, 6-0, exclus. Să nu uităm cum servește Serena. Depinde de suprafață, dar, cu siguranță, anii lipsiți nu îi compensezi doar cu numele.

Sorana e o mașină care merge încontinuu și merge din ce în ce mai bine. Mi-e greu să pierd că ar pierde Sorana vreun set cu Serena, în momentul ăsta. Poate, pe iarbă,” a fost răspunsul oferit de Marius Comănescu, în exclusivitate pentru Sport.ro.