VIDEO EXCLUSIV Cât s-ar termina acum un meci între Sorana Cîrstea și Serena Williams? Replica imediată a fostului antrenor al româncei

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Marcu Czentye
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Data actualizarii:

Sorana Cîrstea, pe locul 18 WTA, în timp ce Serena Williams a revenit în tenis, după aproape patru ani.

TAGS:
Poveștile sport.roSorana CirsteaSerena WilliamsTenis WTA
Din articol

Sorana Cîrstea ocupă locul al optsprezecelea în clasamentul WTA, la 36 de ani, iar forma arătată în prima jumătate a anului 2026 ar face-o favorită clară într-o partidă cu Serena Williams, crede fostul său antrenor, Marius Comănescu.

„Mi-e greu să pierd că ar pierde Sorana vreun set cu Serena, în momentul ăsta.”

Întrebat în emisiunea Poveștile Sport.ro cum crede că s-ar încheia o posibilă confruntare între Sorana Cîrstea (36 de ani) și Serena Williams (44 de ani), dacă aceasta ar avea loc în perioada următoare, Marius Comănescu a replicat, spunând că se așteaptă la o victorie facilă pentru fosta sa jucătoare.

„Câștigă Sorana liniștit. Dar nu cu 6-0, 6-0, exclus. Să nu uităm cum servește Serena. Depinde de suprafață, dar, cu siguranță, anii lipsiți nu îi compensezi doar cu numele.

Sorana e o mașină care merge încontinuu și merge din ce în ce mai bine. Mi-e greu să pierd că ar pierde Sorana vreun set cu Serena, în momentul ăsta. Poate, pe iarbă,” a fost răspunsul oferit de Marius Comănescu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Sorana Cîrstea

  • Cirstea sabalenka
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„Sorana e o mașină care merge încontinuu și merge din ce în ce mai bine.”

Dacă ar avea șansa unei întâlniri cu Serena Williams, Sorana Cîrstea ar putea obține prima victorie împotriva jucătoarei americane.

Sorana Cîrstea și Serena Williams s-au întâlnit de trei ori în meci direct, până în prezent, toate confruntările având loc în perioada 2012-2013. Din nefericire, Sorana Cîrstea nu a câștigat mai mult de două game-uri în niciunul din cele șase seturi disputate contra Serenei Williams.

6-1, 6-2, 6-0, 6-2, 6-2 și 6-0 au fost scorurile seturilor adjudecate de Serena Williams în fața Soranei Cîrstea, în meciurile desfășurate la Stanford (2012), Roland Garros (2013) și Toronto (2013).

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Serena Williams

  • Serena si venus x wimbledon
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