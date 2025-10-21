Chivu are un start de vis în Liga Campionilor. Sub comanda românului, Inter a câștigat primele trei meciuri și nu a încasat niciun gol. Doar Arsenal a mai reușit o asemenea performanță în actualul sezon din Champions League.



Ce scriu italienii după Union Saint-Gilloise - Inter 0-4



Jurnaliștii italieni au lăudat prestația jucătorilor de la Inter și remarcă forma foarte bună a echipei pregătite de Cristian Chivu:



"Poker pentru Inter. Nerazzurri au trecut ca o furtună prin Bruxelles. Echipa nu are limite în acest sezon din Champions League.



Chivu știe mereu să citească adversarul. La conferința de presă, antrenorul a vorbit despre agresivitatea celor de la Saint-Gilloise. Jocul belgienilor a fost o copie perfectă a portretului pe care l-a făcut Chivu la conferință. În prima repriză, Inter a avut bătăi de cap.



Echipa a dat, din nou, dovadă de 'Chivuism'. Jucătorii au citit jocul, au înțeles ce se întâmplă și s-au adaptat perfect. Astfel, primele goluri au venit în momente cheie pentru Inter. Este de remarcat cum Inter nu se dezintegrează sub presiunea adversarilor, indiferent cât de bine joacă aceștia.



Inter arată foarte bine acum. Vedetele joacă la cel mai înalt nivel, jucătorii tineri se descurcă minunat și apărarea este de netrecut. În etapa următoare din Champions League, Inter va primi vizita celor de la Kairat Almaty", scrie La Gazzetta dello Sport.



Denzel Dumfries ('41), Lautaro Martinez ('45+1), Hakan Calhanoglu ('53-pen.) și Francesco Pio Esposito ('76) au marcat pentru Inter în deplasarea cu Royale Union Saint-Gilloise.



7 victorii la rând pentru Chivu



Inter traversează o formă de invidiat. Trupa lui Cristi Chivu a ajuns la șapte victorii consecutive în toate competițiile. Iată parcursul lui Inter din ultima lună: 2-0 vs Ajax (Champions League), 2-1 vs Sassuolo (Serie A), 2-0 vs Cagliari (Serie A), 3-0 vs Slavia Praga (Champions League), 4-1 vs Cremonese (Serie A), 1-0 vs AS Roma (Serie A) și 4-0 vs Royale Union Saint-Gilloise (Champions League).



Urmează un meci "de foc" pentru Inter în Serie A. În acest weekend, elevii lui Chivu vor da piept cu Napoli, în deplasare.



Inter și Napoli se află la egalitate în campionat, ambele au câte 15 puncte și împart locul 2. AC Milan e lider în acest moment, cu 16 puncte.

