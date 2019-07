ASTANA -CFR | CFR, misiune imposibila in Champions League? "Va fi greu, mai greu decat anii trecuti!" Care e singurul mare atu al campioanei

CFR Cluj - Astana, ora 16:00, in primul tur preliminar al UEFA Champions League.

CFR Cluj isi incepe aventura europeana inca din primul tur, insa Iuliu Muresan este convins ca ardelenii vor reusi sa ajunga pana in grupe. Principalul atu al CFR-ului este Dan Petrescu.

Fostul presedinte din Gruia, in prezent presedinte la Hermannstadt, este de parere ca misiunea lui Petrescu va fi mai grea decat a cea a precedesorilor sai, insa CFR-ul poate reusi marea surpriza.

"Meciul este greu, sa fie pregatiti pentru o partida grea cu o echipa care e favorita si are un buget imens. Discursul lui Petrescu e corect, desi poate realitatea nu e chiar asa. CFR are sanse sa ajunga in grupe. Antrenorul e foarte bun, jucatori valorosi, clubul e foarte bine organizat. Sigur ca va fi greu, poate mai greu decat anii trecuti, dar nu e imposibil", a declarat Iuliu Muresan la ProX.

Muresan a vorbit si despre prima etapa din Liga 1. Hermannstadt are parte de un debut de foc, impotriva celor de la FCSB. Muresan anunta inca de pe acum ca FCSB va avea parte de un meci foarte greu din prima etapa.



"Putem sa incurcam FCSB in prima etapa. De ce nu? Avem o echipa buna, un antrenor Costel Enache foarte bun. Suntem realisti, stim nivelul lotului, dar nivelul lotului este mai bun decat sezonul trecut", a mai declarat Iuliu Muresan pentru ProX.