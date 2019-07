CFR a incercat sa aduca de la Viitorul un jucator care a fost rezerva la EURO U21! Gica Hagi a inceput sa rada cand a auzit oferta: cat au vrut sa plateasca ardelenii

Regula U21 impusa de FRF da mari batai unor cluburi din Liga 1.

CFR Cluj, campioana Romaniei, are probleme din cauza acestei reguli care impune ca din acest sezon echipele sa inceapa cu doi jucatori "Under". CFR are in acest moment doar un singur jucator care se poate impune valoric in primul "11": Costache, fotbalist adus de la Dinamo.

CFR a incercat sa aduca un fotbalist de la Viitorul, jucator care a fost in lotul lui Mirel Radoi la EURO U21. Potrivit GazeteiSporturilor, CFR Cluj a vrut sa-l aduca pe Radu Boboc de la Viitorul, insa oferta ardelenilor nici macar nu s-a apropiat de cerintele lui Gica Hagi. Conform sursei citate, CFR a oferit 300.000 de euro in timp ce Viitorul a cerut nu mai putin de un milion de euro pentru fotbalistul care a fost rezerva la EURO U21.

Radu Boboc este un fotbalist polivalent care poate juca pe orice post in linia defensiva. Cota sa de piata, conform transfermarkt.de, este de 900.000 de euro.