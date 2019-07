ASTANA - CFR CLUJ | Doua lucruri ii dau fiori lui Dan Petrescu inainte de meciul din Kazahstan! Rotariu va fi adversarul clujenilor

CFR Cluj are dubla cu Astana in primul tur preliminar al UEFA Champions League.

Dan Petrescu se teme de sinteticul de la Astana si de banii din Kazahstan. Rotariu va fi adversarul CFR-ului.

"Mai bine picam cu Atletico decat cu Astana. Astana e o echipa pe care nu o voiam. Erau solutii mult mai bune, dar daca asa a fost sa fie... Vom incerca, nu trebuie sa ne plangem prea mult", spune Petrescu.

Ca sa ajunga iar in grupele Ligii, Culio se motiveaza cu golurile de pe Olimpico. In 2008, Culio a reusit o dubla in victoria CFR-ului, 2-1 cu Roma.

"A fost incredibil! Cred ca daca echipa munceste mult, asa cum a facut-o acum 2 ani de zile, se poate ajunge in Champions League", a spus Culio.

Rotariu pedaleaza pe sinteticul de la Astana ca s-o elimine pe CFR. Nationala a jucat acolo si a facut egal cu Kazahstan.

"Cel mai mult ma intereseaza sa ne califficam, in rest nu ma mai intereseaza", spune Dan Petrescu.