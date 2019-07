Lovitura grea pentru CFR Cluj! Doua plecari anuntate chiar inaintea dublei cu Astana: "Vreau alt proiect!"

CFR Cluj va juca marti partida tur contra celor de la Astana in turul 1 preliminar al UEFA Champions League.

Campioana Romaniei, CFR Cluj, sufera noi modificari in cadrul clubului! Daniel Stanciu este la un pas sa plece din functia de director sportiv pe care o ocupa din luna octombrie. De asemenea, seful centrului de copii si juniori, Silviu Bogdan, si-a dat demisia!

"Am contract cu CFR ul dar nu am facut deplasarea din anumite motive. Ca sa fie o demitere, trebuie sa fie o hartie. Nu stiu care e situatia dansului. Eu stiu ca el si-a dat demisia, dar nu pot sa confirm.



Dar recunosc ca iau in calcul o plecare, nu din acesta seara, ci de mai demult, sa incetez colaborarea. Dar nu este vorba de nicio demitere. Vreau sa gasesc un alt proiect, in care sa fiu mai mult implicat. A fost un sezon foarte bun la CFR, in care nu simt ca evoluez. Cu siguranta imi doresc mai mult, dar suta la suta va spun ca nu e vorba de nicio demitere si de nicio demisie" a spus Daniel Stanciu la Digi Sport.