Mihai Popescu, cu capul plecat după rușine cu Shkendija: ”Ne este rușine!”



La finalul partidei retur cu Shkendija, fundașul Mihai Popescu a avut un discurs dur:



”Din păcate am pierdut ambele meciuri, ne este rușine și nouă de noi, de felul în care am jucat, ne pare rău față de suporteri, dar uneori fotbalul te pedepsește. Trebuie să mergem înainte. Fotbalul îți dă șansa să îți revii, vine derby-ul trebuie să fim pregătiți. Am pierdut primul meci, am venit aici, a trebuit să schimbăm lucrurile, ei au fost mai pragmatici, au așteptat contraatacul și asta a fost istoria.

Cred că sunt mult mai slabi decât noi, dar ăsta este fotbalul, ne-au bătut de două ori, asta e, mergem înainte. Greșeala e colectivă, trebuia să stăm mai aproape de ei, să întrerupem jocul mai sus, dar lucrurile astea fac parte din joc.



Nu am avut rezultate în ultimul timp. Vom încerca să nu mai facem greșeli și cu siguranță vom fi mai bine la meciurile următoare”, a spus Mihai Popescu.

UEFA Champions League, vis interzis pentru echipele din România



Din 2013 nu a mai avut România o echipă prezentă în faza principală din UEFA Champions League, iar seria "neagră" va continua. FCSB, condusă de Laurențiu Reghecampf, este ultima formație care a reușit această performanță. La acel moment funcționa sistemul clasic, în care aveam 8 grupe din care făceau parte câte 4 echipe. Din sezonul precedent a intrat în vigoare noul format din UEFA Champions League.



FCSB a dezamăgit total în acest sezon european. Echipa condusă de Elias Charalambous părăsește preliminariile după ce a pierdut trei meciuri la rând: Inter Club d'Escaldes - FCSB 2-1, Shkendija - FCSB 1-0 și FCSB - Shkendija 1-2. Singurul succes obținut de FCSB în preliminarii a fost în meciul tur cu Inter Club d'Escaldes, scor 3-1.