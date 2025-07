Juri Cisotti a deschis scorul în minutul 28, dar macedonenii au egalat după doar 5 minute prin Latifi. Shkendija a înscris golul victoriei în minutul 87 prin Krstevski.

Mihai Popescu: ”Ne este rușine de felul în care am jucat!”

Mihai Popescu a reacționat după eșecul suferit de roș-albaștri în fața lui Shkendija. Chiar dacă FCSB a pierdut de două ori în fața formației din Macedonia de Nord, Mihai Popescu susține că roș-albaștrii le sunt net superiori nord-macedonenilor, iar diferența a făcut-o faptul că echipa campioană din Superliga României s-a aflat sub presiune din cauza rezultatului din meciul tur.

Mihai Popescu spune că este convins că FCSB va arăta din ce în ce mai bine la următoarele meciuri și așteaptă acum derby-ul cu Dinamo.

”Din păcate am pierdut ambele meciuri, ne este rușine și nouă de noi, de felul în care am jucat, ne pare rău față de suporteri, dar uneori fotbalul te pedepsește. Trebuie să mergem înainte. Fotbalul îți dă șansa să îți revii, vine derby-ul trebuie să fim pregătiți. Am pierdut primul meci, am venit aici, a trebuit să schimbăm lucrurile, ei au fost mai pragmatici, au așteptat contraatacul și asta a fost istoria.

Cred că sunt mult mai slabi decât noi, dar ăsta este fotbalul, ne-au bătut de două ori, asta e, mergem înainte. Greșeala e colectivă, trebuia să stăm mai aproape de ei, să întrerupem jocul mai sus, dar lucrurile astea fac parte din joc.

Este început de sezon, e normal să nu fim la capacitate maximă, dar cu siguranță vom fi mai bine în meciul următor. Nu am intrat în panică, dar am grăbit lucrurile, iar asta a făcut să fim mai puțin pragmatici.

Nu cred că mai sunt meciuri ușoare, cu siguranță vom trata mult mai serios următoarele meciuri și sperăm să ieșim victorioși. E normal ca fanii să fie supărați, și noi suntem supărați. Nu am avut rezultate în ultimul timp. Vom încerca să nu mai facem greșeli și cu siguranță vom fi mai bine la meciurile următoare”, a spus Mihai Popescu.