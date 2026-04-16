Bavarezii s-au calificat în semifinalele UEFA Champions League după ce au învins galacticii cu 6-4 la general, în dublă manșă, în sferturile de finală de la ”masa bogaților”.

În tur, FC Bayern s-a impus pe ”Santiago Bernabeu” cu 2-1, iar în retur, pe ”Allianz Arena” în Bavaria, echipa pregătită de Vincent Kompany a câștigat cu 4-3, după două goluri marcate pe final.

Cea mai dură reacție după FC Bayern - Real Madrid: ”E un prost! Nu merită să meargă nici la Mondial”

Înaintea celor două reușite din minutele 89, respectiv 90+4 ale nemților, Eduardo Camavinga a văzut al doilea cartonaș galben în minutul 86 și și-a lăsat echipa în inferioritate numerică.

Wesley Sneijder, fost mare internațional olandez, a avut o reacție extrem de acidă la adresa lui Camavinga.

”Camavinga este un prost. Știți ce ar fi trebuit să facă jucătorii lui Real Madrid după fluierul final? Ar fi trebuit să alerge la vestiar și să-i arate că sunt furioși. Nu cred că ar trebui să meargă la Campionatul Mondial”, a spus Sneijder, potrivit Onze Mondial.

FC Bayern - Real Madrid 4-3

Arda Guler a deschis scorul în primul minut de joc, iar Aleksandar Pavlovic a restabilit în doar cinci minute egalitatea. Ulterior, Guler a reluat superb dintr-o lovitură liberă și a dus scorul la 2-1 în minutul 29.

Harry Kane a egalat în minutul 38, în urma pasei provenite de la Upamecano, iar Kylian Mbappe a înscris pentru 3-2 în favoarea galacticilor chiar înainte de pauză, în minutul 42.

Pe final, FC Bayern a dat lovitura. Musiala i-a pasat decisiv lui Luis Diaz, care a făcut 3-3, iar Michael Olise a închis tabela de marcaj în minutul 90+4 la 4-3.