Mambo este câștigătorul celei de-a cincea ediții Red Bull Dance Your Style

Tânărul de 25 de ani va reprezenta țara noastră în finala mondială de la Los Angeles în octombrie, unde se vor confrunta dansatori din peste 50 de țări.



Publicul și-a ales câștigătorul. 16 dintre cei mai buni dansatori din România s-au confruntat pe scenă într-un spectacol plin de energie, improvizație și creativitate. Atmosfera a fost electrică: fiecare rundă de la cea de-a cincea ediție Red Bull Dance Your Style a adus surprize, fiecare moment a ridicat publicul în picioare, iar piața a vibrat de entuziasm și bucurie. Pe spectaculoasa scenă 360° din Piața George Enescu, dansatorii au avut la dispoziție doar câteva secunde să se plieze pe hiturile alese de DJ Cypher. Nicio coregrafie, nicio repetiție, doar instinct și reacție pe loc.

După fiecare rundă, publicul a decis cine merge mai departe. Spectatorii au ridicat cartonașe roșii sau albastre pentru dansatorul preferat, până la ultimul rămas în competiție. Atmosfera a fost incandescentă. Emoțiile s-au simțit în fiecare rundă, cu tensiuni uriașe și meciuri decise la limită. Publicul a reacționat exploziv, cu aplauze care-au zguduit Piața George Enescu, și-a trăit fiecare înfrângere sau victorie cu sufletul la gură. De pe străzile Galațiului pe scena mondială. Răzvan Avădanei a.k.a. Mambo a început să danseze din ambiție, iar astăzi trăiește din pasiunea cultivată pas cu pas.

„Oficial, dansez din 2016. Am pornit cu breakdance. Dansez în principal hip-hop, însă combin house, afro, elemente de ground-work, combin chiar contemporan și mă bazez foarte mult pe character (amprenta dansatorului, care lasă să se vadă omul).” Mambo e dansator profesionist, are în palmares de la battle-uri și coregrafii până la show-uri TV și colaborări cu artiști români. „Chiar dacă aveam foarte multe emoții și nu eram sută la sută sigur că o să câștig, în capul meu aveam mereu o voce care-mi spunea <<TU vei câștiga anul ăsta!>>. Cred că era forma mea de-a mă încuraja. Cred că e foarte ok să fii puțin rupt de realitate uneori, să-ți dai voie să visezi mult și să crezi că poți face ceva. Dacă nu crezi tu în tine, nu crede nimeni. Curajul ăsta absolut de pe scenă vine din faptul că la un moment dat mi-a fost frică. La un moment dat, dacă cineva devine puternic, fiți siguri că a fost slab.”



Shurubel, MC: “Red Bull Dance Your Style e din ce în ce mai intens, cu fiecare an care trece. Mi se pare că sunt din ce în ce mai mulți oameni care iubesc street dance-ul și asta mă bucură foarte mult, pentru că eu sunt un copil care a crescut cu street dance în România, de când erau 100 de oameni la evenimentele astea, maxim. Și acum uite câți sunt... uită-te la noi!”

