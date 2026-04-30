Ce nebunie! Cât a ajuns să coste un bilet la Bayern - PSG, după show-ul din tur

PSG și Bayern Munchen au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din istoria Champions League, nu puțini analiști spunând că a fost chiar cel mai frumos meci pe care l-au văzut vreodată.

Prețurile pentru returul Bayern - PSG au explodat

Calificarea se va decide la Munchen, miercuri, 6 mai, de la ora 22:00, iar prețurile biletelor au explodat după manșa tur, notează L'Equipe.

Cele mai ieftin bilete la returul de pe Allianz Arena se găsesc acum pe site-urile de resale la 1.400 de euro, indiferent că este vorba de sectorul destinat oaspeților sau printre fanii lui Bayern. Alte tichete ajung să coste chiar 8.000 de euro.

"Am verificat prețurile biletelor înaintea meciului tur și erau mult mai accesibile. Acum, pur și simplu nu îmi mai permit", a spus un fan al lui PSG, pentru L'Equipe.