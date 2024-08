Liverpool va intra într-o nouă eră, după ce Jurgen Klopp a ales să se retragă din cariera de antrenor, iar Arne Slot a preluat banca tehnică a echipei. Unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei de pe Anfield din ultimele sezoane ar putea ajunge la rivala Manchester City.

Este vorba despre Luis Diaz (27 de ani), cu care Manchester City s-a înțeles deja pentru un contract valabil pentru următoarele cinci sezoane, scrie jurnalistul Marcos Benito de la ElChiringhuitoTV.

Rămâne doar ca ”cetățenii” să se înțeleagă cu cei de la Liverpool în privința sumei de transfer. Manchester City este gata să ofere nu mai puțin de 70 de milioane de euro în schimbul fotbalistului columbian.

???? Manchester City are willing to pay €70m to sign Luis Díaz from Liverpool and have already agreed personal terms on a 5-year contract! ✅????????

(Source: @marcosbenito9) pic.twitter.com/wiNbse9djY