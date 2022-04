Câți bani a primit Istvan Kovacs de la UEFA, după Manchester City - Real Madrid! Baremul stabilit de forul european

Kovacs s-a ales cu suma de 5.000 de euro pentru meciul arbitrat pe Etihad Stadium, baremul stabilit de UEFA pentru meciurile din cupele europene, indiferent de competiție.

"Sumele sunt publice. Onorariul arbitrilor pe plan internațional, la UEFA, nu este în funcție de nivelul meciului arbitrat, ci este în funcție de nivelul la care este arbitrul. De exemplu, Istvan Kovacs, care este în categoria Elite, indiferent ce meci arbitrează, în Europa League, în Conference League, în Champions League, el primește același barem. Baremul este undeva la 5.000 de euro pentru fiecare meci.

În țările arabe, sunt cam 10.000 de dolari la un meci arbitrat. Arabii plătesc bine, plătesc pentru elita europeană, le plac arbitrii tari, îi aduc să arbitreze meciurile importante", a spus Marius Avram, la Digi Sport.

În acest sezon, Kovacs a arbitrat șase meciuri în Liga Campionilor, trei în Europa League și unul în Conference League.

Pep Guardiola: „A fost out în favoarea lui City”

Arbitrul român a avut o prestație remarcabilă, chiar dacă în minutul 54 Pep Guardiola (51 ani) i-a reproșat „centralului” că a acordat un out în favoarea Realului, iar acesta a fost nevoit să-l atenționeze.

În cele din urmă, după ce a văzut reluările, antrenorul lui Manchester City și-a prezentat scuzele față de Istvan Kovacs și a ținut să precizeze că a acționat sub impulsul emoției.

„Mi-am prezentat scuzele aribtrului, a fost doar emoția partidei. Pentru mine, a fost out în favoarea lui City, dar el a decis altfel. Am reacționat sub impulsul emoției și mi-am prezentat scuzele”, a declarat Pep Guardiola la finalul meciului.