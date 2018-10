Bilantul victimelor, la metroul din Roma: 24 de suporteri TSKA Moscova au fost raniti! Imagini cumplite VIDEO

24 de raniti - acesta este bilantul prezentat de politistii italieni dupa incidentul petrecut aseara intr-o statie de metrou din Roma.

Dintre acestia, sase sunt in stare grava, iar unul dintre ei a suferit o fractura deschisa, cu amputarea partiala a piciorului, scrie Gazzetta dello Sport.

Mai multi suporteri ai echipei TSKA Moscova, care coborau pe scara in momentul defectiunii, s-au prabusit unul peste altul. Multi au fost prinsi in schijele de metal care s-au desprins de la baza de jos a scarii.

VIDEO



Absolutely crazy scenes at one of the central metro stations in Rome, before the match Roma vs CSKA Moscow tomorrow, the escalator with the CSKA fans broke down. ????pic.twitter.com/sRLHG5f2qn