Toma Coconea participa, si in 2019, la cea mai dificila competitie de anduranta din lume

Romanul a participat la toate cele 8 editii desfasurate pana acum.

Toma Coconea a participat la toate cele 8 editii Red Bul X-Alps desfasurate pana acum si va fi prezent si la editia din 2019. Atletul roman a reusit sa termine cea mai dificila competitie de anduranta din lume de doua ori pe locul secund. 32 de sportivi din 20 de tari vor lua startul la a noua editie a celei mai dure competitii de anduranta din lume. Pe 16 iunie, 2019, la start va fi si Toma Coconea, singurul sportiv care a participat la toate celelalte editii organizate pana acum. 14 dintre sportivi sunt debutanti, restul avand cel putin o participare in palmares.

Startul competitiei se va da, ca de obicei, la Salzburg, iar sosirea este programata la Monaco, sportivii avand de parcurs un traseu de peste 1.100 de kilometri in zbor cu parapanta sau in alergare pe drumurile de munte. Si la editia din 2019, Toma Coconea il va avea ca suporter principal pe Adrian Miclea, responsabil cu strategia, nutritia si organizarea pe toata durata competitiei. Ca la fiecare editie, traseul va fi unul complet nou si va fi anuntat doar pe data de 13 martie, concurentii avand trei luni pentru a studia traseul si a-si stabili o strategie de cursa. Prologul, o intrecere de o zi inaintea startului oficial, va decide ordinea de start, iar primii trei sportivi vor beneficia de un Night Pass suplimentar.

"Sunt incantat ca sunt din nou pe lista de start intr-una dintre cele mai dificile curse din lume. Sunt pregatit sa ma lupt pentru un loc pe podium si ma voi pregati intens in perioada urmatoare pentru a-mi atinge obiectivul. Modul meu de viata este antrenamentul perfect pentru Red Bull X-Alps. Pana la startul competitiei voi pune accent pe antrenamentul fizic si psihic in conditii cat mai dure si pe zborurile cu parapanta. Voi incerca sa-mi imbunatatesc tehnica si sa pun totul la punct cu echipa de sustinere. Plec cu mentalitatea ca voi termina aceasta cursa cu un rezultat excelent", a spus Toma Coconea, in momentul in care s-a anuntat lista oficiala de participanti.

Coconea a crescut la Petrosani, in umbra Parangului, unde si-a dezvoltat spiritul de aventura si placerea de a trai in mijlocul naturii. Tot acolo si-a descoperit si marea pasiune, sportul suprem la care a simtit ca va putea sa ajunga campion: zborul cu parapanta. "Inca de la prima incercare, de la primul zbor am stiut ca asta vreau sa fac toata viata mea. Si ma bucur ca am ocazia sa fac zilnic exact aceste lucruri care-mi plac cel mai mult: sunt instructor de zbor, pilot, iar din pasiune mai practic parasutismul si alpinismul. Particip constant la cele mai dure competitii sportive care presupun un efort fizic intens la care putini sportivi pot face fata, cu probe de alergare pe cele mai dificile trasee montane, rezistenta si mult zbor cu parapanta. De asemenea, imi place sa particip si accept de fiecare data cand sunt invitat sa iau parte la evenimentele sportive care se desfasoara in scopuri caritabile sau pentru strangerea de fonduri pentru diverse cauze umanitare", a dezvaluit acesta.