Fotbalul românesc și-a arătat, încă o dată, limitele. Dacă FCSB, considerată cea mai bună echipă din Superliga noastră, a „tremurat“ pentru o calificare în turul II preliminar al Ligii Campionilor, în Andorra, ne putem imagina doar ce ne așteaptă, în continuarea drumului, în acest sezon european.

În ceea ce privește FCSB, înfrângerea din returul cu Inter d'Escaldes, scor 1-2, a fost urmată de un discurs haotic al patronului. Gigi Becali n-a fost niciodată recunoscut pentru capacitatea sa, de a gestiona cu calm situațiile critice și, în stilul său caracteristic, a făcut prăpăd după partida din Andorra.

„Am pierdut pentru că nu există bărbăție!“

În cadrul intervenției sale la Digi Sport, latifundiarul din Pipera a sărit de la una la alta, a înșirat tot felul de idei bizare și a călcat în picioare echipa sa despre care spunea, nu mai departe de acum două, trei săptămâni, că e de grupa de Champions League!

„A fost echipă de circ, fotbal de circ! Nici n-a fost fotbal, a fost o circăreală! Ai avantaj de două goluri după meciul tur, pasează și tu! Dă trei pase consecutive. Nu mai am nevoie de gol, dă pase. Nici antrenorii ăia… Nu înțeleg ce le zic jucătorilor. Să nu poți să faci trei pase? Ce ritm? E vorba de ritm? Când a fost fotbal, am vorbit, dar n-o să mai vorbesc. N-am ce să vorbesc. Ce să vorbesc? E prea mare rușinea acum. Înțeleg ce s-a întâmplat. Nu există bărbăție, omenie. Există indolență. Singurul jucător care a jucat a fost Chiricheș, atât. În rest, toată lumea… N-ai ce să zici. Nu pot să-mi dau seama. Așa ceva… O echipă care are pretenții… Eu aveam pretenții, acum nu mai am. Nu mai cred în calificare (n.r. – în grupa de Champions League) și nu mai am nici pretenții. Ce să mai spui? Așa ceva... Să nu poți să legi trei-patru pase? Eu n-am mai văzut așa ceva!“, a spus Becali.