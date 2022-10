Avancronică Liga Campionilor | Tot ce trebuie să știi despre meciurile de miercuri seară 

Partidele sunt în format LIVE BLOG pe www.sport.ro.

Ultima oară când o echipă scoțiană câștiga pe tărâm german se întâmpla în urmă cu mai bine de 60 de ani, atunci când rivala Glasgow Rangers se impunea in fața celor de la Vorwats Berlin cu scorul de 2-1.

De atunci, Celtic a cunoscut culmile succesului în fotbal, reușind să câștige Cupa Campionilor, iar între timp a fost fondată și echipa din Leipzig, care reprezintă dovada vie că atunci când banii sunt gestionați așa cum trebuie în fotbal, succesul nu are cum să nu apară.

După un rezultat mai mult decât surprinzător în prima etapă a grupelor, împotriva lui Shakhtar, scor 1-4, RB Leipzig a făcut o figură frumoasă în deplasarea de pe Santiago Bernabeu, cu toate acestea nemții plecând învinși. Dominik Szoboszlai, tânăra speranță a ungurilor și mijlocașul „taurilor roșii” a adus aminte, în cadrul conferinței de presă premergătoare acestei partide, de eșecul suferit împotriva ucrainienilor, mărturisind că „în urma acelui meci echipa a înțeles că trebuie să fie concentrată la maxim indiferent de adversar “.

Celtic a revenit la masa bogaților după 5 sezoane în care nu a reușit să ajungă în faza grupelor UCL, dar la fel ca în cazul rivalilor din campionat, Glasgow Rangers, nivelul din această competiție pare a fi unul prea ridicat pentru fotbalul pe care îl prestează băieții lui Ange Postecoglu. În ceea ce îl privește pe antrenorul celților, presa din peninsulă îl vede ca fiind cel mai potrivit pentru a prelua banca tehnica a celor de la Wolverhampton, după ce aceștia l-au demis pe Bruno Lage.

După un start dezamăgitor de sezon, nemții ocupă locul 11 in Bundesliga, în timp ce Celtic este liderul primei ligi din Scoția, la doar două puncte de rivala Rangers. Cele două echipe s-au întâlnit în urmă cu 4 sezoane în grupele Europa League, când fiecare și-a împărțit victoriile pe teren propriu.

Se anunță fotbal total în Austria, după ce în cele șase dueluri directe s-au marcat nu mai puțin de 21 de goluri.

Pe lângă stilul de joc ofensiv pe care ambele echipe îl practică, un alt aspect leagă cele două cluburi și anume dorința de a dezvolta jucători tineri. Dacă FC Salzburg a dat fotbalului mare jucători precum Haaland, Sadio Mane sau Dayot Upamecano, croații i-au format pe Luka Modric și Dani Olmo. Viziunea pentru fotbal și capacitatea de a gândi în perspectivă sunt calitățile pe care cele două cluburi le posedă, iar asta face ca cele două echipe să ajungă an de an în grupele europene și să facă mai mult decât un simplu act de prezență.

După ce au izbutit calificarea în primăvara europeană sezonul trecut, austriecii au două puncte în primele două etape din grupa E, duelându-se de la egal la egal cu AC Milan și Chelsea. Faptul că în ultimul deceniu taurii nu au cedat niciun titlu în competiția internă și chiar și în acest sezon este greu ca cineva să îi oprească, le conferă posibilitatea de a se concentra la maxim pe traseul în Chamions League și cu siguranță adversarii din grupă vor avea misiune grea împotriva austriecilor.

Asemenea lui Salzburg, croații se bucură de hegemonia de pe planul intern, fiind campioni în 16 din ultimele 17 sezoane, în acest sezon de campionat fiind lideri detasați și lipsiți de orice fel de probleme.

În teorie, lipsa presiunii de orice fel și stilul de joc orientat spre ofensivă ar trebui să ne ofere spectacol în meciul de debut din această seară, în care cele două echipe vor căuta să obțină șanse importante de calificare pentru primăvara europeană.

Cu 29 de goluri marcate din totalul de 37 al parizienilor, cel mai faimos trio de atac din Europa nu are o misiune ușoară pe “Stadionul Luminilor”, acolo unde PSG nu a cunoscut victoria, încă, într-o competiție europeană.

Cu motoarele turate la maxim, PSG are un start de sezon de vis, fiind lideri în Ligue 1, cu un total de 11 victorii și un egal până acum în toate competițiile. Deși au tremurat serios la Haifa în etapa trecută, parizienii au reușit să întoarcă rezultatul în favoarea lor grație reușitelor cuplului letal din ofensivă format din Mbappe, Messi și Neymar, cei trei fiind singurii marcatori ai Parisului în acest start de UCL.

Lideri în campionat, „vulturii” din Lisabona și-au consolidat un avantaj serios și pentru calificarea în primăvara europeană, după ce a reușit să o învingă pe Juve etapa trecută în deplasare, arătând un fotbal solid și întărind ideea că se pot califica din orice grupă în Uefa Champions League.

Antrenorul celor de la PSG, Cristophe Galtier, se așteapă la un meci dificil pe Da Luz, spunând despre portughezi că “este interesant să îi urmărești și sunt foarte organizați, având calitate atât din punct de vedere individual, cât și ca grup.”

Ultima data când cele două echipe s-au întâlnit pe cea mai mare scenă a fotbalului se întâmpla în sezonul 2013/2014 în faza grupelor, unde fiecare dintre cele două a câștigat meciul desfășurat pe teren propriu.

“Leii londonezi” se reîntâlnesc în UCL cu “diavolul milanez” după o pauză de 23 de ani, timp în care ambele cluburi au trecut de la agonie la extaz și la schimbarea conducerii.

Startul de sezon a fost unul nefast pentru londonezi și mai ales pentru Tomas Tuchel, antrenorul care reușea o reală supriză în urmă cu 2 sezoane, când Chelsea câștiga al doilea trofeu Uefa Champions League. În prima etapă din actuala ediție a grupelor, Chelsea a pierdut în deplasarea de la Zagreb, scor 1-0, dar nu rezultatul a fost factorul decisiv pentru demiterea germanului, ci jocul lipsit total de inspirație și sens. Cu Graham Potter pe banca tehnică, englezii au reușit doar un egal cu Salzburg, iar în ultima etapă de campionat au dat lovitura pe final în meciul cu Crystal Palace pentru a asigura primele 3 puncte din mandatul noului antrenor.

