Tânăra fotbalistă Mădălina Tătar (19 ani) a câștigat titlul de campioană în Portugalia cu Benfica Lisabona, echipă alături de care a evoluat în acest sezon și în Champions League.

Meciul care a decis campionatul s-a jucat acum câteva zile pe ”Estadio Da Luz”, unde Benfica s-a impus cu 3-1 în derby-ul cu Sporting.

La derby s-a înregistrat și recordul de asistență pentru fotbalul feminin din Portugalia: 14.221 de spectatori.

”Meciurile cu Bayern și Lyon au fost cele mai frumoase experiențe din viața mea”

”A fost un sezon în care am crescut foarte mult, atât la nivel fizic, cât și la nivelul jocului. Am avut șansa de a evolua alături de fotbaliste care joacă la un nivel foarte înalt, la naționale foarte bune, cu multă experiență, care m-au ajutat enorm. Și am avut șansa de a trăi meciuri mari, precum cele din Champions League.

A fost un sezon plin de emoții și experiențe noi! Și, sigur, mi-am îndeplinit câteva visuri! Meciurile cu Bayern și Lyon au fost cele mai frumoase experiențe din viața mea, e un vis pentru orice jucătoare să joace în Champions League împotriva celor mai bune fotbaliste din lume!”, a declarat Mădălina în exclusivitate pentru sport.ro.

A înscris de două ori pentru Benfica în acest campionat

”Cele două reușite ale mele din acest sezon au fost primele goluri oficiale pe care le-am dat la prima echipă. Am avut, cu siguranță, un sentiment de îndeplinire și fericire, pentru că nu sunt o jucătoare care înscrie multe goluri, dar la ambele am fost inspirată să apar în fața porții, centrările au ajuns la mine și am înscris”, a explicat tânăra fotbalistă, care evoluează pe postul de mijlocaș.

Chiar dacă nu a fost în lotul convocat pentru derby-ul cu Sporting de pe ”Da Luz”, Tătar a fost prezentă la meci și a participat la sărbătorirea titlului alături de coechipiere.

”Fanii sunt îndrăgostiți de Benfica!”

”Am simțit și am trăit de aproape atmosfera de pe stadion, și a fost incredibil! Au fost aproape 15.000 de spectatori și au fost alături de noi tot meciul și după, în timp ce sărbătoream titlul.

Atmosfera de pe <<Da Luz>> este mereu incredibilă, e unul dintre cele mai frumoase stadioane din lume, fanii sunt îndrăgostiți de club! Sper să fie doar începutul și să vină din ce în ce mai multă lume la meciurile feminine!

Am fost primite apoi și de primarul Lisabonei în salonul de onoare, a fost un moment foarte frumos și, într-adevăr, o onoare, nu e ceva care se întâmplă în fiecare zi!”, a mai declarat Mădălina Tătar pentru sport.ro.