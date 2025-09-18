Atmosfera este încinsă înaintea jocului, cu declarații tari făcute de ambele părți.

Elias Charalambous, replică tare pentru Valeriu Iftime

Înaintea meciului direct, Valeriu Iftime, finanțatorul moldovenilor, a transmis că, dacă ar fi în locul lui Gigi Becali, l-ar fi demis pe Elias Charalambous în urma rezultatelor slabe ale campioanei României.

De altfel, patronul de la FC Botoșani a declarat că speră ca cipriotul să fie demis în urma unei victorii a echipei sale.

Charalambous i-a dat replica lui Iftime la conferința de presă premergătoare jocului.

”Îmi pare rău dacă cel mai mare vis al lui este acesta. Eu am vise mai mari în viaţă, nu legate de alţii. Am vise pentru mine şi familia mea, nu vise pline de ură.

Îmi pare rău dacă acesta este cel mai mare vis al lui, nu pot spune nimic. Mă cunoaşteţi de trei ani, nu voi vorbi despre alţi antrenori sau despre alţi preşedinţi.

Pentru mine asta arată nivelul unui antrenor şi nivelul unei persoane, sunt aici să vorbesc despre fotbal. Îi respect pe toţi şi asta este cea mai mare parte a muncii mele aici.

Dacă încep să vorbesc despre asta şi despre aia, nu este respect şi, de asemenea, îmi scad foarte mult nivelul. Vreau să fiu amintit în România pentru caracterul meu, pentru respect, iar restul este pe plan secund pentru mine”, a spus antrenorul de la FCSB.

