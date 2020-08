Antrenorul din finala Champions League a fost DAT AFARA din Europa de Gaz Metan Medias! Cosmarul infiorator pe care l-a trait Tuchel in Romania

PSG a trecut cu 3-0 de RB Leipzig si va juca pentru prima oara in istorie in finala Champions League.

PSG va intalni duminica invingatoarea dintre Bayern si Lyon (miercuri, 22:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro).

Tuchel are amintiri urate din Romania. In 2011, la prima sa prezenta pe banca intr-un meci european, a fost scos din preliminariile Europa League de Gaz Metan Medias. Dupa 1-1 la Mainz, Gaz Metan a obtinut acelasi rezultat si in revansa de la Medias. Meciul a avut nevoie de prelungiri, apoi de penalty-uri pentru a trimite o echipa mai departe! Gaz Metan s-a impus cu 4-3 dupa executarea loviturilor de la 11 metri.

Din echipa Gazului faceau parte Razvan Plesca, aflat si azi in lotul lui Gaz Metan, Ovidiu Hoban, astazi la CFR, Breeveld de la Iasi sau Florin Bratu! Antrenor la Medias era Cristi Pustai, acum la Dunarea Calarasi!