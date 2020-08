Probleme URIASE pentru PSG inaintea semifinalei cu RB Leipzig! Un jucator VITAL pentru echipa va lipsi de pe teren! Ce s-a intamplat

Francezii se vor duela pentru un loc in finala celei mai importante competitii europene intercluburi cu RB Leipzig.

Adversarul nu ar trebui sa le puna mari probleme, insa campionii Frantei nu vor putea conta pe unul dintre titularii incontestabili, ceea ce ar putea sa-i coste.

Cu atat mai mult cu cat este vorba despre portarul Keylor Navas, care s-a accidentat in meciul din sferturile de finala.

Keylor Navas will miss out on PSG's Champions League semi-final vs. Leipzig on Tuesday due to injury, reports @RMCSport pic.twitter.com/Dv7ermWcaj