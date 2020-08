Sa-i sara inima si nimic mai mult! :) Neymar, victima coechipierilor in Lisabona! Cum l-au speriat fotbalistii lui PSG 

Paris Saint-Germain s-a calificat in semifinalele Champions League, acolo unde va da peste Leipzig.

Francezii au reusit sa intoarca rezultatul in meciul cu Atalanta si s-au calificat in semifinalele Champions League, acolo unde pleaca cu prima sansa in duelul cu Leipzig.

Atmosfera din vestiarul lui PSG este extrem de relaxata, iar asta se vede si din ultima 'poanta' facuta lui Neymar, care de obicei initiaza astfel de lucruri. Thiago Silva, impreuna cu Leonardo Paredes, Marquinhos si Marco Veratti i-au facut o farsa starului brazilian.

Aflati in hotelul din Lisabona, jucatorii lui PSG s-au furisat la usa lui Neymar, au asteptat sa iasa din camera si l-au speriat de moarte. Starul brazilian s-a speriat vizibil, iar filmarea a fost postata pe contul de Instagram al capitanului, Thiago Silva.