Barcelona reactiveaza pista NEYMAR! Oferta COLOSALA pe care au pregatit-o catalanii pentru PSG: anuntul presei din Spania

Barcelona este gata sa faca o noua oferta pentru Neymar, in incercarea de a-l readuce pe brazilian pe Camp Nou.

Presedintele catalanilor, Josep Maria Bartomeu, excludea in urma cu aproximativ o luna orice sansa ca Neymar sa revina pe Camp Nou in aceasta vara. Probleme financiare cu care se confrunta Barcelona erau invocate de Bartomeu in acel moment.

Cu toate acestea, spaniolii de la Sport.es spun ca Barcelona va veni cu o noua propunere pentru PSG. Antoine Griezmann va fi folosit ca moneda de schimb, la care se adauga o suma de 50-60 de milioane de euro.

Desi PSG anunta ca va accepta doar bani cash in schimbul lui Neymar (aproximativ 175 de milioane de euro), spaniolii scriu ca sunt sanse mari ca parizienii sa accepte oferta in cele din urma, mai ales daca brazilianul va incerca din nou sa le forteze mana si sa il lase sa plece.

