NEBUNIE la Paris dupa calificarea lui PSG in finala Champions League! Petrecerea a inceput la pauza! Imagini fantastice

Francezii au condus, dupa primele 45 de minute, cu scorul de 2-0, fiind aproape calificati in finala Ligii Campionilor.

Golurile inscrise de Marquinhos si Di Maria au fost suficiente pentru fanii campionilor Frantei, care au iesit pe strazile din Paris pentru a sarbatori.

