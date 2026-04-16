Echipa pregătită de Vincent Kompany a învins-o în tur cu 2-1 pe Real Madrid pe ”Santiago Bernabeu”, iar pe ”Allianz Arena”, bavarezii s-au impus cu 4-3 și au obținut, așadar, accederea în următoarea fază a competiției după ce au trecut de galactici cu 6-4 la general.

Acuzații dure după Real Madrid - FC Bayern: ”Complet inacceptabil! Poate e suficient de bărbat încât să recunoască”

În minutul 42, Josip Stanisic s-a tamponat cu Antonio Rudiger și a rămas întins pe gazon, iar Real Madrid a dus scorul la 3-2, grație reușitei lui Kylian Mbappe și cu un om al bavarezilor scos din schemă.

Stanisic a dezvăluit după meci că, înainte să primească îngrijiri medicale, Antonio Rudiger a avut un derapaj verbal inacceptabil la adresa sa cât timp era prăbușit pe gazon.

Cotat la 35 de milioane de euro de site-urile de specialitate, fundașul dreapta croat s-a ridicat în cele din urmă de la pământ și a continuat pe teren până la fluierul de final al primei părți. A fost scos însă la pauză

”Nu trebuie să vorbesc despre ce s-a întâmplat când eram la pământ. Îl puteți întreba pe el, dar, în opinia mea, este complet inacceptabil. S-a spus un singur cuvânt, de două ori, îl puteți întreba chiar pe el, poate este suficient de bărbat încât să recunoască.

Nu vreau să spun mai mult, pentru că nu sunt genul de persoană care caută tensiuni sau conflicte. Nu o iau personal. Se întâmplă la nervi, în febra momentului. Dar nu cred că este acceptabil”, a spus Stanisic pentru kicker.de.

FC Bayern - Real Madrid 4-3

Arda Guler a deschis scorul în primul minut de joc, iar Aleksandar Pavlovic a restabilit în doar cinci minute egalitatea. Ulterior, Guler a reluat superb dintr-o lovitură liberă și a dus scorul la 2-1 în minutul 29.

Harry Kane a egalat în minutul 38, în urma pasei provenite de la Upamecano, iar Kylian Mbappe a înscris pentru 3-2 în favoarea galacticilor chiar înainte de pauză, în minutul 42.

Pe final, FC Bayern a dat lovitura. Musiala i-a pasat decisiv lui Luis Diaz, care a făcut 3-3, iar Michael Olise a închis tabela de marcaj în minutul 90+4 la 4-3.