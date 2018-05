A sarit cu parasuta pentru Liverpool! Nebunia facuta de acest roman inainte de finala Ligii Campionilor! Ce mesaj a avut scris pe carton

Fanii celor de la FC Liverpool se pregatesc de marea finala cu Real Madrid de pe stadionul Olimpic de la Kiev, sambata in direct la Pro TV.

Finala UEFA Champions League este o ocazie de sarbatoare pentru fanii celor de la FC Liverpool, cea care a ajuns in finala pentru prima data dupa 11 ani. Un roman, Andrei Ioachim, a decis cu aceasta ocazie sa faca o adevarata nebunie - a sarit cu parasuta imbracat cu tricoul echipei si cu un mesaj pe un carton! Desi a sarit de peste 170 de ori cu parasuta, a fost pentru prima data cand a incercat ceva de acest gen!

"Am vrut sa fac ceva special pentru ca este un moment special. Am imbinat cele 2 pasiuni ale mele, salturile cu parasuta si FC Liverpool. A fost prima data cand am sarit avand ceva in maini. Din pacate, nu se vede exact ce scria pe carton: Allez, Allez! Go Reds! Champions 2018!" a povestit Andrei pentru www.sport.ro.

Liverpool FC Jump from Andrei Ioachim on Vimeo.