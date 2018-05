Anunt BOMBA inainte de finala Ligii! Real si Liverpool pregatesc un schimb de jucatori dupa marele meci! Cine ii poate lua locul lui Salah

Marea finala de pe stadionul Olimpic din Kiev va fi sambata intre Real Madrid si FC Liverpool, doua dintre echipele cu cel mai mult succes in competitie.

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Spaniolii de la AS lanseaza o bomba inainte de finala UEFA Champions League de sambata - cunoscut ca fiind apropiati de Real Madrid, cei de la AS scriu despre posibilitatea ca in vara sa aiba loc un schimb de jucatori intre finalistele acestei editii de UCL! Cei de la Real Madrid au pus ochii pe Mohamed Salah, cel care are un sezon fantastic in care a marcat 44 de goluri in 51 de partide, si l-ar putea folosi ca moneda de schimb pe Gareth Bale!

Transferat in 2013 pentru 101 milioane de euro, suma record in fotbal la acea vreme, Gareth Bale nu a reusit sa se ridice la inaltimea asteptarilor cu toate ca are cifre impresionante - a marcat 86 de goluri in 188 de partide! Insa accidentarile dese l-au impiedicat sa se impuna cu adevarat iar prezenta lui in primul 11 in finala de la Kiev este cu semn de intrebare. Bale a jucat in doar 52% din maximul posibil in care putea sa joace de la venirea la Real.

"Mi-ar placea sa il vad pe Bale la Liverpool. Ar fi un jucator mult mai bun in Anglia fata de cel care e in Spania" spunea Ian Rush, legenda celor de la Liverpool, in urma cu un an. Mutarea depinde si de evolutia de la Campionatul Mondial - cei de la Real Madrid au cheltuit 80 de milioane de euro pentru James Rodriguez dupa turneul final din 2014 iar un scenariu similar se poate repeta.