Karius nu-si revine dupa ERORILe din finala: "Nu am inchis un ochi! Erorile mele au costat-o victoria pe Liverpool!" Mesaj pentru fani

Liverpool spera sa produca surpriza la Kiev cu Real Madrid, insa totul s-a naruit dupa accidentarea lui Salah si la gafele portarului Karius.

Acuzat de fani si experti, Karius isi asuma vina si spune ca nu mai poate sa doarma din cauza erorilor sale.



"Nu am putut sa dorm pana acum, scenele inca se deruleaza prin capul meu la nesfarsit. Imi cer scuze la infinit colegilor mei, fanilor, oamenilor din staff. Stiu ca am gresit si v-am dezamagit cu cele doua erori ale mele.

As vrea doar sa dau timpul inapoi, dar asta nu e posibil. E si mai rau pentru ca simteam cu totii ca puteam sa-i invingem pe Real Madrid si am fost in meci pentru mult timp.

Va multumesc voua, fanilor nostri incredibili care ati venit la Kiev si m-ati sustinut, chiar si dupa meci. Inca o data mi-ati aratat ce familie mare suntem. Va multumesc tuturor si vom reveni impreuna mai puternici", a scris Karius pe Twitter la revenirea in Anglia.

Haven’t really slept until now... the scenes are still running through my head again and again... I'm infinitely sorry to my teammates, for you fans, and for all the staff. I know that I messed it up with the two mistakes and let you all down... pic.twitter.com/w9GixPiQDC