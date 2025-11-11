Boca s-a impus cu 2-0 în fața eternei rivale River, după golurile înscrise de Exequiel Zeballos în minutul 45+1 și Miguel Merentiel în minutul 47.

La meci a fost prezentă și Dua Lipa , una dintre cele mai în vogă cântărețe ale momentului.

Boca Juniors și River Plate s-au întâlnit în Superclásico, marele derby al fotbalului argentinian, pe celebra arenă La Bombonera.

Antrenor principal la Boca Juniors este acum fostul secund Claudio Ubeda, care a preluat postul după moartea lui Miguel Angel Russo luna trecută.

În bizarul campionat din Argentina, Boca Juniors este lider în Zona A din Torneo Clausura, în timp ce River Plate ocupă doar poziția a șasea în Zona B.

Mai este o singură etapă de disputat, după care se va trece la fazele eliminatorii, cu optimi, sferturi, semifinale și marea finală pentru titlul de campioană.

