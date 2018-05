Efectul GAFELOR din finala: Liverpool cauta cu disperare un portar! 3 nume mari pe lista lui Klopp

Liverpool a pierdut final de la Kiev in fata lui Real Madri, scor 1-3, iar o parte importanta din vina o poarta Karius.



Germanul din poarta lui Liverpool, omul in care Jurgen Klopp a avut incredere totala in acest sezon, a gafat ca un incepator la doua dintre golurile reusite de "galactici". In aceste conditii, Liverpool cauta cu disperare un portar in aceasta vara. Potrivit presei engleze si italiene, Klopp si-a conturat deja lista scurta: Alisson (AS Roma), Oblak (Atletico Madrid) si Donnarumma (AC Milan). In fiecare dintre aceste cazuri suma de transfer poate reprezenta o problema serioasa pentru Liverpool.

AS Roma nu mai este dispusa sa renunte asa usor la jucatori in favoarea lui Liverpool dupa ce in vara trecuta l-au cedat mult prea usor pe Salah, iar egipteanul a reusit sezonul carierei. Oblak este si el greu de adus: portarul lui Atletico are o clauza de reziliere de peste 90 de milioane de euro. Paradoxal, Donnarumma ar putea fi cea mai usoara tinta de adus.

Desi este unul dintre cei mai buni tineri portari ai momentului si joaca la AC Milan, problemele pe care le are cu conducerea clubului si cu suporterii i-au scazut pretul. Donnarumma ar costa in acest moment maximum 45 de milioane de euro potrivit presei italiene, jumatate din pretul la care era evaluat in urma cu un sezon.