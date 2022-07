„Câinii” au pierdut primul meci amical din această vară, duelul cu Concordia Chiajna, singurul gol al meciului fiind marcat de Llullaku. Pentru Dinamo a evoluat și singurul jucător transferat de până acum, Bogdan Gavrilă, însă pe teren au mai fost și Valentin Lazăr și Neluț Roșu, care ar putea semna cu Dinamo.

Bogdan Gavrilă nu acceptă ca jucătorii lui Dinamo să nu aibă obiectiv promovarea



Bogdan Gavrilă (30 ani) a vorbit la finalul meciului despre condițiile găsite la Dinamo și a avut o remarcă tranșantă când a fost întrebat despre promovarea echipei.

„La Dinamo am găsit condiții de antrenament cât de cât ok și din punct de vedere financiar nu cred că ar trebui să ne mai ascundem. E o situație incertă, dar avem promisiuni din partea conducerii că se vor rezolva. Am înțeles că acum sunt discuții serioase cu anumiți oameni pentru preluarea clubului.

Nu cred că e supărare că au aruncat suporterii cu torțe. Au venit să ne susțină și probabil nu au putut intra la meci, nu au fost supărați. Dacă nu vrem să atacăm promovarea din primul sezon, mă duc frumos, fac duș și plec acasă. Nu cred că se pune problema.

Domnul Negoiță a pus sigiliu pe cantonamentul nou, jucătorii care stăteau acolo s-au mutat în cantonamentul vechi, unde sunt condiții normale”, a declarat Bogdan Gavrilă.

Vali Lazăr: „A fost inițiativa mea să vin la Dinamo! Vreau să vin să ajut!”

Valentin Lazăr (32 ani) a jucat și el în amicalul cu Concordia Chiajna, însă nu a semnat cu Dinamo încă. Totuși, jucătorul a declarat că își face cursurile de antrenor în Republica Moldova și a rămas liber de contract și că a venit la Dinamo la inițiativa lui.

„A fost inițiativa mea să vin, pentru că sunt liber de contract și sunt la cursurile de antrenor în Republica Moldova, am vrut să mă axez pe asta, dar în situația în care e Dinamo, mi-am dorit să vin să ajut.

Nu îmi imaginam, dar de 3 ani de zile se simțea că există posibilitatea să ajungem în situația asta. Sunt foarte mulți juniori, copii din academie. În momentul de față, domnul Iulian Mihăiescu și domnul Augustin se ocupă și să vedem săptămâna viitoare ce vești vor veni, dacă vor continua dânșii sau va veni altcineva.

Săftica e la fel, doar că e închis cantonamentul nou. Terenul e foarte bun, iar la problemele financiare, băieții au încredere că se vor rezolva. Vreau să vin la Dinamo să ajut, va fi un salariu...cred că nu o să îmi dea mie cel mai mare salariu, un salariu ok pentru vârsta mea și ce pot eu să fac.

Eu nu vreau să fie faliment, vreau să rămână clubul. Și dacă nu promovezi din primul an, ai timp să scapi de insolvență, să vină un sponsor puternic. Eu tot timpul, în viața mea, am fost pozitiv. Dacă o să simt că e foarte greu din punct de vedere sportiv, o să ridic mâna și mă duc acasă la copii”, a spus Lazăr.