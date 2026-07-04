La încălzire, Kylian Mbappe și-a oprit antrenamentul pentru câteva zeci de secunde, după ce a lovit accidental cu mingea un suporter din Paraguay aflată în spatele porții.

Kylian Mbappe a nimerit cu mingea un fan din Paraguay

Mbappe a trimis un șut peste poartă, iar mingea l-a nimerit pe suporterul sud-americanilor. Francezul nu a stat pe gânduri și a mers imediat în dreptul peluzei pentru a se asigura că respectiva persoană este în regulă, scriu RMC Sport și Mirror.

După ce și-a prezentat scuzele, Kylian Mbappe s-a întors pe teren și și-a continuat antrenamentul de dinaintea jocului.