FOTO Mbappe s-a dus să îi prezinte scuzele unui fan din Paraguay. Ce s-a întâmplat la Philadelphia

Mbappe s-a dus să îi prezinte scuzele unui fan din Paraguay. Ce s-a întâmplat la Philadelphia CM 2026
SPORT.RO
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Kylian Mbappe este titular în duelul Paraguay - Franța, care se joacă la Philadelphia, în optimile de finală ale Cupei Mondiale.

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kylian mbappeFrantaParaguay
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La încălzire, Kylian Mbappe și-a oprit antrenamentul pentru câteva zeci de secunde, după ce a lovit accidental cu mingea un suporter din Paraguay aflată în spatele porții.

Kylian Mbappe a nimerit cu mingea un fan din Paraguay

Mbappe a trimis un șut peste poartă, iar mingea l-a nimerit pe suporterul sud-americanilor. Francezul nu a stat pe gânduri și a mers imediat în dreptul peluzei pentru a se asigura că respectiva persoană este în regulă, scriu RMC Sport și Mirror.

După ce și-a prezentat scuzele, Kylian Mbappe s-a întors pe teren și și-a continuat antrenamentul de dinaintea jocului.

La partida cu Paraguay, pe lângă calificarea în sferturile de finală, Kylian Mbappe va încerca să îl egaleze sau chiar să îl depășească Lionel Messi în clasamentul golgheterilor de la Cupa Mondială. Francezul are 6 reușite după primele 4 jocuri, în timp ce starul Argentinei a marcat de 7 ori până acum.

Kylian Mbappe, la încălzire înainte de Paraguay - Franța

Foto: Getty Images

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Paraguay - Franța | Echipele de start

  • Paraguay: Gill - Caceres, Velazquez, G. Gomez, Alderete, Alonso - D. Gomez, Cubas, Galarza, Almiron - Enciso
  • Rezerve: Fernandez, Olveira - Arce, Avalos, Bobadilla, Caballero, Canale, Balbuena, Kaku, Maidana, Mauricio, Ojeda, Pitta, Sanabria, Sosa
  • Selecționer: Gustavo Alfaro
  • Franța: Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba, Digne - Kone, Rabiot - Dembele, Olise, Barcola - Mbappe
  • Rezerve: Samba, Risser - Akliouche, Cherki, Doue, Gusto, L. Hernandez, T. Hernandez, Kante, Konate, Lacroix, Mateta, Tchouameni, Thuram, Zaire-Emery
  • Selecționer: Didier Deschamps
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