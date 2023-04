Unirea Dej - Dinamo, ultimul meci din etapa a doua a play-off-ului de promovare în Liga 1, se joacă duminică, de la ora 16:00, și este transmis în format LIVE TEXT de Sport.ro.

După 1-1 în runda inaugurală cu Gloria Buzău, echipa lui Ovidiu Burcă nu își mai permite pași greșiți, pentru a nu pierde contactul cu echipele fruntașe.

Dinamo are 32 de puncte, sub Poli Iași (44), CSA Steaua (43), Oțelul Galați (39) și Gloria Buzău (33), și la egalitate cu adversara de astăzi, Unirea Dej.

Ce a declarat Ovidiu Burcă despre Steaua și despre play-off

”Cred că pot să le povestesc și eu cam cum arată o săptămână înaintea meciului cu Steaua, dar până atunci mai avem două meciuri și n-aș vrea să vorbesc foarte mult legat de meciul cu Steaua.

Am văzut (n.r. - meciul Oțelul - Steaua 3-2). Eu am spus-o din prima clipă, e un dezechilibru, pentru că, atunci când n-ai o motivație și joci un play-off doar de dragul de a juca, îl joci de o anumită manieră, iar când vei întâlni Dinamo o s-o faci într-o cu totul altă manieră.

De asta am spus că e cumva disproporționat și echipele care nu au dreptul să promoveze n-ar avea ce să caute în play-off. Dar asta este situația.

Sunt supărați, dar e foarte greu să motivezi o echipă care are ca obiectiv să joace un joc fără o finalitate, fără perspectiva de a putea să promovezi. Înțeleg frustrarea, dar e o realitate cu care se confruntă”, a spus Ovidiu Burcă înaintea- meciului cu Unirea Dej.

Foto: Dinamo București